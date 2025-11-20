Incendio en pabellón de la COP30 en Brasil: autoridades evacuan el recinto donde se celebra la cumbre

Un incendio se presentó esta tarde en el pabellón central del recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, y ha obligado a evacuar a todas las personas que se encontraban allí

Según el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Las llamas se desataron en un punto de la llamada ‘Zona Azul’, administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

Ministro do Turismo diz que estrutura da COP30, em Belém, é feita de material antichamas. Incêndio grave atinge pavilhões. #Estúdioi



➡ Assista à #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/ZvejBMnPoa — GloboNews (@GloboNews) November 20, 2025

Los servicios de seguridad rápidamente aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia,.

Personal de la ONU intentó atender la emergencia con extintores para tratar de contener el fuego.

El suministro eléctrico del lugar fue suspendido. Sin embargo, aún no se conocen las causas del incendio.

La COP30 de Belém enfrentaba este jueves una penúltima jornada para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.