Ciudadanos de Duitama hicieron un Cabildo Abierto por falta de participación en el nuevo POT

Ciudadanos de Duitama, acompañados por profesionales en arquitectura, ingeniería, derecho y temas ambientales, convocaron un cabildo abierto para cuestionar la falta de participación en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), contratado en 2022. Según Angélica Pulido, integrante del comité promotor, el proceso ha avanzado sin escuchar a la comunidad. «...Evidenciamos faltas técnicas y falta de participación ciudadana. Solicitamos mesas de trabajo y realizamos una audiencia pública, pero nunca fuimos escuchados...», afirmó.

Pulido explicó que, ante la falta de respuesta del Consorcio Duitama 21 y de la Secretaría de Planeación, los ciudadanos decidieron acudir a los mecanismos de participación formal. «...Nos vimos en la obligación de inscribir el cabildo abierto ante la Registraduría. Hicimos todo el proceso legal, recogimos las firmas y obtuvimos la resolución...», señaló. Añadió que preocupa que el POT ya haya sido enviado varias veces a Corpoboyacá sin que la ciudadanía conozca las modificaciones realizadas. «...Este proyecto debe estar colgado en la página de la alcaldía cada vez que cambia, y no lo hicieron...», reclamó.

La vocera también cuestionó la ausencia de la administración municipal y del consorcio en espacios de diálogo solicitados por la comunidad. «...Los invitamos en reiteradas ocasiones, pero respondieron que no teníamos autoridad para hacerlo. Planeación tampoco nos apoyó...», dijo. El cabildo abierto se realizará hoy a las 8 de la mañana en el Polifuncional del Colegio Guillermo León Valencia, donde el comité espera que sus observaciones sean tenidas en cuenta antes de que el POT avance a etapas en las que, según Pulido, «...ya es muy poco lo que se puede corregir...».