Capturaron a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo con pistola y supresor en Arjona, Bolívar

En el marco de la Ofensiva Territorial contra el homicidio, unidades de la seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura en flagrancia de Miguel Ángel Mallarino Moreno, de 22 años, y Pedro Luis Castellón Galván, de 24 años, en el barrio Soplaviento del municipio de Arjona, Bolívar.

Los dos presuntos delincuentes fueron detenidos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, luego de ser sorprendidos en vía pública portando un arma de fuego ilegal y varios elementos asociados a actividades delictivas.

Durante el procedimiento, las uniformados encontraron una pistola marca Córdoba calibre 9 mm, dieciséis cartuchos calibre 9 mm, un supresor de sonido, tes teléfonos celulares y una motocicleta marca Auteco, al parecer vínculos con grupo multicrimen.

Según información de inteligencia, los capturados serían presuntos sicarios al servicio del “Clan del Golfo”, pertenecientes a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, con incidencia criminal en los municipios de Arjona, Villanueva y Turbaco.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los dos hombres estarían relacionados con dos homicidios recientes y una tentativa de homicidio en la zona, registrados entre septiembre y noviembre de 2025.Así mismo, presentan anotaciones judiciales previas por porte ilegal de armas y un caso de violencia intrafamiliar.

Entre tanto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la relevancia del operativo para la seguridad en la región: “Estas capturas hacen parte de nuestro compromiso para reducir los delitos que afectan la vida y la tranquilidad en el departamento. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades para neutralizar a quienes atentan contra la seguridad de los bolivarenses.”

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzan los procesos judiciales correspondientes. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.