Alerta por escalada violenta en Nariño, nuevos ataques se registran en El Peñol

El Peñol - Nariño

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de El Peñol, Nariño, donde en las últimas horas se presentaron varios ataques que fueron atribuidos a las disidencias de Iván Mordisco.

El primer hecho es un hostigamiento contra la estación de Policía del casco urbano, lo que motivó el despliegue inmediato de unidades del Ejército y la Policía para asegurar la zona, además se presentó un ataque contra el Ejército en zona rural del mismo municipio con la activación de una motocicleta cargada con explosivos, por fortuna ambos hechos no dejan personas afectadas.

“Debido a la guerra que ha desatado el presidente Gustavo Petro alrededor de los bombardeos en contra del señor Iván Lozada, más conocido como Iván Mordisco, todas las estructuras del Estado Mayor Central vienen realizando estos hostigamientos y enfrentamientos”, afirmó el secretario de Paz Alex Gonzáles.

Según el funcionario, esta escalada no abarca todo el departamento, sino zonas específicas como la Cordillera, Guambuyaco y el Sanquianga, sin embargo la alerta máxima se mantiene en todo el departamento, por lo que se destinó una importante presencia militar y poicial en todo el territorio nariñense.