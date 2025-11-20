Ministro del Interior rectifica señalamiento contra personero de Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

A las 11:33 de la noche de este miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó en su cuenta de X la rectificación que le ordenó el Consejo de Estado por el señalamiento que hizo el 21 de abril de 2025 contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano.

En su mensaje, Benedetti escribió: “En cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia que resolvió la acción de tutela rad. 2025-04177-01, en atención a la publicación del día 21 de abril de 2025 realizada en la red social X.com, aclaro que en aquella no existe información que asocie al señor Jorge Armando Bohórquez, @jorgearmando04, Personero Municipal de Ocaña, con una conducta de apoyo a la insurgencia de este país.”

Con esa publicación, el ministro acata la decisión del alto tribunal, que revocó un fallo del 8 de agosto y amparó los derechos a la vida, la seguridad, el buen nombre y la honra del personero, quien desarrolla su labor en un escenario de riesgo como el Catatumbo.

Para el Consejo de Estado, las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del propio Benedetti desconocieron los principios de veracidad, proporcionalidad y responsabilidad institucional que deben guiar la comunicación de los altos dignatarios, especialmente cuando sus palabras pueden aumentar el peligro para un funcionario local.

Además de exigir la rectificación escrita del ministro -que deberá mantenerse visible por tres meses y etiquetar al personero-, el fallo ordena al presidente Petro aclarar lo dicho en su próxima alocución presidencial o intervención televisiva, dejando sin efectos cualquier afirmación que hubiese relacionado a Bohórquez con el ELN.