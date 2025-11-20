Hay Festival 2026 tendrá 141 eventos en Cartagena: conozca los invitados que estarán

Cartagena

La vigésimo primera edición del Hay Festival en Colombia tendrá lugar en un momento clave para la cultura, la democracia y el planeta. Desde Cartagena de Indias, Jericó, Medellín y Barranquilla, el Hay Festival subirá al escenario voces diversas, brillantes y valientes que pondrán el foco en el valor intrínseco y comunitario de la literatura, la ciencia, el pensamiento crítico, el arte, la música y el periodismo.

Entre el 22 de enero y el 5 de febrero del 2026, Colombia será el mapa que nos ayudará a dibujar un horizonte más habitable y a cuestionar marcos y discursos hegemónicos con eventos que celebran la diversidad y las narrativas de la mayoría global.

Esta nueva edición del Hay Festival arrancará en Jericó (23-25 de enero) y viajará por Medellín (27 y 28) y Cartagena (29 enero - 1 de febrero) para culminar en Barranquilla (2 y 5 de febrero), con un rico y diverso programa que celebra lo mejor de la literatura y las ideas y pone en valor el potencial transformador de la cultura.

Además, este año el Hay Festival ampliará la accesibilidad de su programa y ofrecerá gratuitamente todos los eventos de los días 31 de enero y 1 de febrero, en Cartagena, a personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar.

Destacados Cartagena

Como evento inaugural contaremos con el actor, director y productor Diego Luna, que ha equilibrado como pocos una carrera cinematográfica que integra galaxias muy muy lejanas hollywoodienses con el pulso vibrante de la Ciudad de México y el activismo.

La más reciente ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado, líder del movimiento democrático venezolano y la principal voz opositora al régimen de Nicolás Maduro, participará de manera virtual, desde la clandestinidad, en una conversación junto a Moisés Naím. El mítico cantautor cubano Silvio Rodríguez estará en conversación con Daniel Mordzinski, presentando en el festival, en primicia, el libro que han escrito juntos: Silvio Rodríguez, diario de un trovador, con textos del cantautor y más de 140 fotografías de Mordzinski.

También estará presente el más reciente ganador del Premio Cervantes 2025, el mexicano Gonzalo Celorio, quien presentará Ese montón de espejos rotos, libro de memorias en el que habla sobre su vida pública y privada, su vocación literaria y sus maestros.

En el programa de literatura internacional se destacan Hernán Díaz, ganador del premio Pulitzer por su novela Fortuna, que HBO adaptará a la pequeña pantalla; la premiada politóloga albanesa Lea Ypi, que presenta Indignidad, un retrato político y familiar; el español Javier Cercas, quien hablará de El loco del dios en el fin del mundo, fruto de las conversaciones que tuvo con el difunto papa Francisco durante un viaje a Mongolia; el británico Philippe Sands, cuyo último libro, Calle Londres 38, explora la relación entre Augusto Pinochet y un oficial de las SS alemanas; el escocés Andrew O’Hagan con Caledonian Road, la novela definitiva sobre la Gran Bretaña postBrexit, y la francesa Yasmina Reza, considerada una de las grandes dramaturgas contemporáneas, con su nuevo libro, Casos reales.

De Estados Unidos, estarán presentes Amor Towles, éxito de ventas por novelas como Normas de cortesía o Un caballero en Moscú, que ahora presenta Mesa para dos; Richard McGuire, autor de Aquí, una de las obras más icónicas de la novela gráfica contemporánea, y Katie Kitamura que presenta Audición, nominada al premio Booker 2025.

También se contará con la presencia del escritor alemán Daniel Kehlmann, que hablará de El director, una nueva novela que aborda el dilema moral y artístico de colaborar con el régimen nazi; y Mia Couto, de Mozambique, con su libro más biográfico: El mapeador de ausencias. Tras once años de espera, la danesa Janne Teller presentará su nueva novela Justicia, una obra con el conflicto palestino-israelí como trasfondo. El español Santiago Posteguillo, uno de los grandes escritores de novela histórica, presenta La conquista de las Galias, de la esperada continuación de su saga dedicada a Julio César.

También asistirán los españoles Marcos Giralt Torrente y Javier Peña, creador del conocido podcast literario Grandes Infelices. De América Latina celebrará al cubano Leonardo Padura con Morir en la arena, el dominicano Frank Báez, la venezolana Arianna de Sousa, los peruanos Gustavo Rodríguez y Rafael Dummet y el argentino Pedro Mairal.

En literatura nacional, entre otros, acudirán Juan Gabriel Vásquez, con la recopilación de artículos Esto ha sucedido, Pilar Quintana con Noche negra, Evelio Rosero con Lluvia de frailes en la selva, Juan Esteban Constaín con El hijo del hombre, Hector Abad Faciolince con Ahora y en la hora, Gilmer Mesa con Los espantos de mamá, Giuseppe Caputo con La frontera encantada, Laura Restrepo con Soy la daga y soy la herida, Sara Jaramillo Klinkert con El cielo está vacío, Cristina Bendek con Los cristales de la sal y Mario Mendoza, que hablará de Estado de fuga 1986, serie inspirada en su obra Satanás con la guionista de la adaptación, Ana María Parra.

Habrá, además, dos conversatorios que celebrarán especialmente la literatura colombiana: Pilar Quintana y Laura Restrepo conversarán sobre la Biblioteca de Escritoras Colombianas, y Mary Grueso y Bárbara Muelas, las dos primeras mujeres racializadas en ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua, hablarán de tan importante paso en las letras colombianas.

Los vicios y las virtudes de la inteligencia artificial estarán también presentes con las voces de Carissa Véliz, filósofa y profesora del departamento de ética e inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, y Karen Hao, autora del éxito de ventas El Imperio de la IA. Annie Jacobsen, describe cómo se desencadenaría exactamente un conflicto nuclear que conllevaría al fin de la humanidad en Guerra nuclear: un escenario.

Sobre derechos humanos, geopolítica y democracia hablarán Mireille Fanon en un conversatorio sobre emancipación y poscolonialismo; Moisés Naim con Charlatanes, Carlos Granés con El rugido de nuestro tiempo, así como la economista Marcela Melendez, la exmagistrada Julieta Lemaitre y el fundador del medio El orden mundial, Fernando Arancón. Además, habrá conversaciones sobre los costos de una paz sostenible y duradera en Colombia.

Para conversar sobre biodiversidad, sostenibilidad y los derechos de los entornos naturales estará la británica Carry Somers, fundadora de Fashion Revolution y uno de los estandartes internacionales de la moda ética; el biólogo y escritor mexicano Andrés Cota Hiriart, autor de Fieras familiares; y los periodistas Andrés Bermúdez Liévano, Fernanda Pineda y Jordan Salama, que conversarán sobre cómo cubrir conflictos socioambientales desde una perspectiva ética.

Brigitte Baptiste hablará sobre transecología y Maryury Mosquera y Soraya Poma sobre los derechos de los ríos y los lagos, como cuidadoras del río Atrato y el lago Titicaca. La presente edición volverá a incluir la serie Conversaciones Sur a Norte, con el apoyo de Open Society Foundations, con narrativas del sur global para el norte global, en el que participarán las mejores mentes latinoamericanas, asiáticas y africanas para cambiar el foco y dejar de mirar el mundo con las lentes de Occidente. El programa incluye invitados como Maria Galindo, Omar El Akkad, Pankaj Mishra, Nesrine Malik, Karima Ziali o Sani Ladan, entre otros.

En la sección dedicada al periodismo, se celebrará los 50 años de El País (EP) con Jan Martinez Ahrens, Javier Moreno, Leila Guerriero, Denise Maerker y Carlos Chamorro y Diana Calderón. Este año el Hay Festival también celebrará el mundo del deporte. El programa contará con la patinadora colombiana Chechi Baena, campeona del mundo en veinticuatro ocasiones; el béisbol y su incidencia en la historia y la cultura del Caribe se discutirán en una mesa con Bertha Lucía Arnedo y Felipe Merlano, y la investigación del periodista Mauricio Silva Guzmán en torno a los 50 mejores equipos del fútbol colombiano.

La música no faltará en esta nueva edición en Colombia. Además de la participación ya mencionada de Silvio Rodriguez, habrá un concierto inaugural a cargo de la Orquesta La Pambelé, una de las agrupaciones más emocionantes del panorama musical latinoamericano actual con su salsa brava, y se realizará un homenaje al porro de la región Caribe colombiana con una conversación entre Rafaél Pérez Alviz y Daniel Samper Pizano y un concierto de la Acorbanda de Colombia. El teatro también estará presente con la obra Antígona González, protagonizada por la actriz mexicana Marina de Tavira. El actor cartagenero Jhon Narvaez también será parte de las conversaciones.

Hay Festival Comunitario

Por otro lado, esta edición del Hay Festival Comunitario, programa gratuito que se lleva a cabo en barrios y corregimientos de Cartagena así como varios municipios de Bolívar, contará con 30 actividades que incluyen talleres, presentaciones musicales y cuentacuentos dirigidos a infancias, adolescentes y adultos.

El programa arrancará con un evento inaugural musical en el Colegio Politécnico El Pozón, con infancias de la corporación Ruleli del barrio Olaya Herrera y una intervención musical de la Orquesta La Pambelé. Este programa se lleva a cabo en alianza con varias organizaciones que funcionan en el territorio: Fundación Plan —nuestros colaboradores desde hace veinte años—, la corporación Ruleli, La Canoa Literaria, la Biblioteca Popular de Playa Blanca, La Carreta Literaria y el Colegio Politécnico El Pozón.

Participarán voces como Mary Grueso, primera mujer afrodescendiente en ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, el actor Jhon Narváez y la periodista científica Mónica Diago, que trae la colección de literatura infantil Ciencia magnética. Por su parte, el Hay Festival Joven regresa también con actividades de entrada libre pensadas para la comunidad universitaria.

Se llevará a cabo en diversos espacios de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena, y contará con la participación de la activista y pensadora antirracista Mikaelah Drullard; voces literarias como Laura Restrepo, Karima Ziali, Yeniter Poleo, Frank Báez, Rafael Dumett o Gustavo Rodríguez; el activista Sani Ladan; la escritora y creadora de contenido Lu Beccassino, entre otros.

También continuará con el espacio para el sector del libro Talento Editorial, eventos de carácter profesional e internacional abiertos al público en los que libreros, editores y otros actores del mundo del libro intercambian ideas y reflexionan conjuntamente. Asimismo se invitará a repensar la economía creativa con David Throsby, autor de Economía y cultura, obra de referencia de la gestión cultural, imprescindible para entender el ecosistema financiero detrás del arte y la cultura.

La venta de boletas en línea estará abierta desde el 19 de noviembre a través de www.hayfestival.org/cartagena/eventos. Las y los estudiantes universitarios podrán solicitar boletas gratuitas para el programa general, al que podrán acceder mediante un formulario que encontrarán en esta misma página web. Además, algunos eventos contarán con transmisiones en vivo que podrán verse en la web del festival.

Las actividades del programa general del Hay Festival Cartagena de Indias que se celebren el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero serán gratuitas para aquellas personas que presenten su cédula de identidad emitida en Bolívar. Para hacer uso de esta gratuidad, deberán recoger sus boletas en taquilla, el mismo día de cada actividad.

Finalmente, y para anticiparse a la edición 2026, desde hoy se podrá ver de forma gratuita en la página web del Hay Festival el documental de 20 años del Hay Festival en Colombia.