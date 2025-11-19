Un hombre fue asesinado a disparos en el barrio Santa Teresita de Cúcuta

Un hombre fue asesinado a disparos en el barrio Santa Teresita. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Las autoridades de la ciudad de Cúcuta tratan de establecer los móviles detrás del homicidio de un hombre identificado como Vladimir Álvarez Claro, ocurrido en el barrio Santa Teresita.

La víctima se movilizaba en su motocicleta en este sector de la ciudadela La Libertad, cuando fue interceptado por sicarios que le dispararon en repetidas oportunidades. A pesar de intentar huir, fue alcanzado por sus atacantes.

Según las versiones entregadas por la comunidad a los investigadores, Álvarez cayó al sobre la vía donde murió debido a la gravedad de las heridas, y estando allí los sicarios se acercaron y le habrían quitado una cadena de oro.

Por medio de verificación de cámaras de vigilancia en la zona se trata de identificar a los responsables de este hecho violento, mientras se busca establecer si realmente se trataría de un hurto o el homicidio estaría relacionado a una deuda por la actividad comercial de la víctima.