Nuevo ataque a la fuerza pública en el municipio de El Zulia. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró durante las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta, al parecer en medio de una reacción de los uniformados para evitar una acción criminal.

Los hechos se registraron en el municipio de El Zulia, muy cerca al puente Mariano Ospina Pérez, donde varios hombres trataban de incinerar un vehículo, cuando fueron sorprendidos por unidades de la Policía Metropolitana que transitaban por el sector.

La presencia de las autoridades alertó a los delincuentes, por lo que se generó un intercambio de disparos y la posterior huida de los hombres por la ribera del río Zulia.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales por la conflagración, además de temor en la ciudadanía frente a las acciones criminales que se han perpetrado en esta localidad del área metropolitana.

Esto se suma al incendio que consumió un vehículo en este mismo municipio horas antes, sobre la vía principal del barrio Pueblo Nuevo, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades, que tratan de determinar si se trató de una falla mecánica o fue provocado.