Migración Colombia expulsó a ciudadano estadounidense por conductas ilegales en Cartagena

Migración Colombia, a través de la Regional Caribe, expulsó a un ciudadano estadounidense que durante semanas protagonizó episodios que afectaron la tranquilidad, el orden público y la actividad comercial en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La historia comenzó en los alrededores del CAI de El Laguito, donde la Policía Nacional recibió repetidos reportes por comportamientos agresivos y alteraciones del orden público.

Los cuadrantes aledaños registraron llamados constantes de residentes y turistas que alertaban por la presencia del extranjero, cuyos comportamientos vulneraban la convivencia y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pronto comenzaron a llegar denuncias desde establecimientos del Centro Histórico.

En uno de ellos, el ciudadano consumió bebidas y alimentos por $130.000 y abandonó el lugar sin pagar, lo que llevó a que el caso fuera denunciado por estafa. Situaciones similares se repitieron en restaurantes ubicados sobre la avenida San Martín, donde realizó consumos por cerca de $380.000 y nuevamente se marchó sin cancelar.

Con estos hechos acumuló cinco medidas correctivas impuestas por la Policía Nacional y varias acciones preventivas y pedagógicas que no lograron modificar su conducta.

Con este acumulado de incidentes, y conforme a lo estipulado en el Decreto 1067 de 2015, Migración Colombia determinó su expulsión por resultar inconveniente para la seguridad y el orden público. El ciudadano fue trasladado bajo custodia de dos oficiales hasta Miami, donde fue entregado a autoridades migratorias de los Estados Unidos.

“Las puertas de nuestro país están abiertas para quienes respetan la ley. Pero ante conductas que vulneran la convivencia, la respuesta institucional será contundente”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.