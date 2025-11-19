Crece rechazo a proyecto que buscaría privatizar el alumbrado público en Los Patios

Las autoridades buscan reducir la accidentalidad.( Alcaldía de los Patios. )

Norte de Santander.

El proyecto para autorizar al alcalde de Los Patios a crear una empresa mixta de alumbrado público desató una ola de críticas entre líderes comunitarios, quienes advierten que la iniciativa avanza sin una socialización real y con vacíos que podrían dejar las decisiones estratégicas en manos privadas.

Álvaro Rojas, representante del Comité de Planeación Municipal, aseguró a Caracol Radio que la comunidad se enteró del trámite cuando ya estaba en segundo debate y sin acceso a documentos completos del proyecto.

“Las sesiones no han sido abiertas. La ciudadanía no ha tenido participación y eso es lo primero que preocupa”, señaló.

Rojas recordó que el municipio terminó el contrato con la anterior empresa hace apenas tres meses, luego de siete años en los que persistieron luminarias obsoletas, escenarios deportivos en penumbra y varios tramos sin intervención.

Tras la liquidación, dijo, muchos usuarios notaron una reducción en el cobro del alumbrado en la factura, lo que aumenta las dudas frente a un nuevo modelo mixto.

“Si la operación vuelve a manos privadas, es muy probable que ese costo suba otra vez. Y la gente ya viene golpeada por tarifas y servicios que no han sido eficientes”, agregó.

Una de las principales alertas es la composición directiva de la empresa planteada por la administración.

Aunque el municipio aportaría el 55 % del capital, la junta quedaría controlada por los socios privados.

“Eso es entregar el manejo del alumbrado. El alcalde promete control, pero en el proyecto está escrito lo contrario. Los privados decidirían tarifas, inversiones y ejecución”, explicó Rojas.

El Comité de Planeación cuestionó, además, que la Alcaldía promueva el proyecto como una solución técnica urgente, pese a que no existe un diagnóstico público sobre el estado real de la infraestructura de alumbrado ni un plan detallado de modernización.

Tampoco hay estimaciones oficiales sobre cuánto costaría la operación o qué impacto tendría en la facturación.

Ante el inconformismo creciente, líderes de distintos barrios iniciaron una recolección de firmas para dejar constancia de la oposición ciudadana y no descartan impulsar una consulta popular si el Concejo aprueba la creación de la empresa.