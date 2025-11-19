Video: Ataque de disidencias de las Farc a población de Jambaló, Cauca
El Reporte Coronell muestra el ataque con fusiles que sufre la población de Jambaló, Cauca.
Video: Ataque de disidencias de las Farc a población de Jambaló, Cauca
Fotos: Captura de pantalla videos suministrados
En la mañana de este miércoles, la población de Jambaló, Cauca, sufre un ataque por parte de disidencias de las Farc. Con disparos, drones y cargas explosivas están atacando la estación de Policía.
Un ciudadano pudo grabar con su teléfono a los atacantes pidiendo que abandonen sus casas para facilitar la destrucción del cuartel.
Desde una montaña vecina, otro habitante grabó, el ataque incesante con ametralladoras y drones que despegan desde una cancha de futbol de la población.
Según los testimonios, la Policía está cercada y nadie ha acudido hasta ahora para amparar a los civiles.
Este fue el Reporte Coronell de hoy, muchas gracias.
