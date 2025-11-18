Tras salida de Fuerza de las Regiones Olimpo Espinosa entregó más de un millón de firmas a la Registraduría

Colombia

Tras su salida de la Fuerza de las Regiones, este martes el exgobernador precandidato Héctor Olimpo Espinosa, entregó más de un millón de firmas a la Registraduría con las que busca validar su aspiración presidencial para las elecciones del próximo año.

#RetoElecciones2026 Tras su salida de la Fuerza de las Regiones, el precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa acudió a la Registraduría para entregar 1.700.000 firmas con las que busca validar su candidatura a la presidencia.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/GHlfI7WLhf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 18, 2025

Pese a que aseguró que ha recibido múltiples invitaciones para participar de consultas e incluso se le ha planteado la posibilidad de ser coavalado por el Partido Liberal, Olimpo Espinosa afirmó que por ahora se enfocará en su camapaña.

“Me han llamado a algunas instancias del Partido a decirme que por qué no me coavalo con el Partido Liberal y que voy a la consulta que ellos están planteando. Yo quiero mucho mi partido, yo tengo un alma liberal, eso lo definiremos en las próximas semanas, pero yo primero tengo que tener mis firmas, yo primero tengo que tener mi trabajo, porque el resto es caña”.

#RetoElecciones El precandidato Héctor Olimpo Espinosa informó que lo han llamado de algunas instancias del Partido Liberal a “decirme que por qué no me coavalo y voy a la consulta que están planteando”.



Dijo además que aún no sabe si “me salí o me sacaron” del grupo de la… pic.twitter.com/fCmXqR9G5V — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 18, 2025

Olimpo Espinosa también se refirió a su salida del grupo de la Fuerza de las Regiones e indicó que hasta el momento sigue sin saber si se salió o lo sacaron de esta alianza.

“A estas alturas yo no sé si me salí o me sacaron, yo sospecho que me van a extrañar porque al final la mesa de las regiones era una mesa de cuatro patas, una pata en Antioquia una pata en los Llanos, una pata en el Caribe y una pata en Santander. Hoy una pata de la mesa la mesa queda como coja pero al final ojalá mis compañeros logren resolver sus diferencias”.

El precandidato agregó que “no tiene afán” de cara a la selección de un candidato único a la presidencia y afirmó que busca entregarle un mensaje de “optimismo, unión, autonomía y fortaleza” al país.