Real Cartagena mantiene cierre a tribuna sur para compromiso ante Patriotas

Real Cartagena informó a sus hinchas y al público en general que, debido a los incidentes ocurridos en el estadio Jaime Morón durante el partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales contra Real Cundinamarca, se ha decidido no permitir el ingreso de aficionados ni la venta de boletería en la Tribuna Sur.

A los abonados de dicha localidad se les reembolsará el valor correspondiente a una entrada, según el precio del abono.

En este sentido, el abono para la Tribuna Sur tuvo un costo de $30.000, por lo que cada partido equivale a $10.000. En consecuencia, a los abonados se les reembolsará la suma de $10.000.

Para mayor información, puede comunicarse con los canales de atención de Fanki:

• Correo electrónico: soporte@fanki.co

• WhatsApp: +57 317 029 2048

• Chat de soporte directo: fanki.co