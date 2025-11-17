¡Hay esperanza! Real Cartagena ganó en Bogotá y sigue con vida para clasificar a la final

Cartagena

Real Cartagena logró un triunfazo 1-2, en su visita a Real Cundinamarca en el estadio de Techo, por la cuarta fecha del grupo B del Torneo BetPlay II-2025, resultado que lo mantiene con opciones firmes de clasificar a la gran final. Los Heroicos rompen una racha de seis juegos sin ganar, y suman su décimo triunfo en la historia en Bogotá.

El local abrió el marcador por intermedio de Bayron Caicedo, quien finalizó de gran manera un contragolpe, apenas a los 5 minutos de juego. Sin embargo, el conjunto heroico reaccionó rápido: al minuto 20, Álvaro Meléndez, tras una asistencia precisa de Fredy Montero, sacó un remate casi imposible que terminó en un golazo para firmar el 1-1 parcial.

En la segunda parte, Real Cartagena siguió insistiendo y encontró premio. Recién pasada la hora de acción, una falta en el área derivó en un penal que Montero cambió por gol con total seguridad, definiendo al ángulo para completar la remontada. Al minuto 72, Craviotto envió al campo a Juan David Rodríguez en lugar de Michael Ortega, con la intención de meter pierna fuerte que le aseguraran el marcador.

Todo iba por buen camino, hasta que al minuto 83 llegó la angustia al cuadro cartagenero. El colegiado decretó pena máxima para Cundinamarca, tras una falta de Duque, pero el remate de Jayder Asprilla se marchó fuera.

Con este triunfo, Real Cartagena llegó a los 6 puntos en su zona, uno menos que Cundinamarca, por lo que encara las dos últimas fechas con la ilusión intacta de avanzar a la gran final y pelear por el ascenso. El próximo compromiso será ante Patriotas en el Jaime Morón León con fecha y hora por confirmar.