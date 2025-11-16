Ecuador vota en referéndum sobre una nueva Constitución: propuestas que definen el gobierno de Noboa

Ecuador vota en referéndum sobre una nueva Constitución: propuestas de la urna de Daniel Noboa

Ecuador vive un momento político clave este domingo 16 de noviembre, pues el país está a punto de votar en un referéndum que decidirá si se crea una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La iniciativa viene del actual presidente Daniel Noboa, quien asegura que el país necesita un marco legal que permita enfrentar los problemas actuales, especialmente la inseguridad y la crisis institucional.

Lea también: Fin de semana electoral en América Latina: presidenciales en Chile, referéndum en Ecuador

Ecuador: ¿Por qué Daniel Noboa quiere cambiar la Constitución?

Según el presidente, la Constitución vigente que es la del 2008 ya no responde a las necesidades actuales del país. El jefe de Estado afirma que las leyes actuales limitan la capacidad del Estado para actuar con rapidez, combatir al crimen organizado, atraer inversiones y mejorar la gobernabilidad.

Por esta razón, propone redactar una nueva Constitución “más ágil”, recudiendo los artículos de la carga magna de 444 a 180, y enfocarla en dar herramientas claras a las instituciones.

Otras noticias: Estados Unidos anuncia acuerdos comerciales con Ecuador y Argentina

¿Cómo funcionaría la Asamblea Constituyente?

Si gana el “sí”, se elegirá una Asamblea Constituyente formada por 80 miembros. Ellos tendrían la tarea de escribir el nuevo texto constitucional en un plazo de 180 días, con opción a extenderse 60 días más si es necesario.

Una vez terminado el documento, deberá volver a votarse en un segundo referéndum. Es decir, el pueblo ecuatoriano tendrá la última palabra dos veces: primero para decidir si se crea la Asamblea, y luego para aprobar o rechazar la Constitución que redacten.

¿Qué cambios plantea Daniel Noboa?

Aunque el texto final lo escribiría la Asamblea, Noboa ya ha adelantado algunas ideas:

Reducir la Constitución a un máximo de 180 artículos, para que sea más simple y clara.

Reestructurar instituciones como el Consejo de Participación, eliminando funciones que, según él, han generado corrupción y conflictos.

que, según él, han generado corrupción y conflictos. Fortalecer el sistema de justicia y endurecer mecanismos para combatir el crimen organizado.

mecanismos para combatir el crimen organizado. Crear herramientas para que el Estado pueda actuar con mayor rapidez en situaciones de emergencia.

con mayor rapidez en situaciones de emergencia. Mejorar los procesos de selección de autoridades mediante concursos más técnicos y meritocráticos.

¿Qué pasa con las bases militares extranjeras?

Uno de los temas más polémicos es que el referéndum también pregunta si se debe eliminar la prohibición que impide instalar bases militares extranjeras en el país.

Noboa asegura que esto serviría para reforzar la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, permitiendo cooperación con países aliados. Sus críticos, en cambio, temen que se pierda soberanía o independencia.

"¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución?"



