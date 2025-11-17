Dimayor confirmó fecha y hora del partido de Real Cartagena contra Patriotas: habrá público

Cartagena

Real Cartagena tuvo que esperar hasta la cuarta fecha para sumar su primera victoria en los cuadrangulares finales. Y lo hizo en Bogotá, ante Real Cundinamarca, el líder de la zona.

Los Heroicos, con tres empates y un triunfo, son el único equipo del grupo B que no ha perdido. Con la tabla apretada, y todos los equipos vivos, se jugará otra final más: ante Patriotas, este jueves, en el Jaime Morón León.

DIMAYOR confirmó fecha y hora del cotejo.

Fecha y hora del próximo partido de Real Cartagena

Real Cartagena vs Patriotas

Jueves 20 de noviembre, 5:10 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Relato en vivo: Caracol 1170 AM y Primer Tiempo

Habrá público

A pesar de los incidentes registrados el pasado miércoles 12 de noviembre en el estadio Jaime Morón León, que provocaron la suspensión temporal del duelo entre Real Cartagena y Real Cundinamarca, de la fecha 3 de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor II 2025, el juego entre Los Heroicos y Patriotas, válido por la quinta jornada, se jugará con público en las tribunas occidental, oriental y norte.

De momento, se estudia qué pasará con la tribuna sur, teniendo en cuenta que la Alcaldía de Cartagena sancionó por dos años sin ingreso al estadio Jaime Morón a la barra Rebelión Auriverde Norte.