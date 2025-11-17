Dimayor confirmó fecha y hora del partido de Real Cartagena contra Patriotas en el Jaime Morón

Cartagena

Real Cartagena tuvo que esperar hasta la cuarta fecha para sumar su primera victoria en los cuadrangulares finales. Y lo hizo en Bogotá, ante Real Cundinamarca, el líder de la zona.

Los Heroicos, con tres empates y un triunfo, son el único equipo del grupo B que no ha perdido. Con la tabla apretada, y todos los equipos vivos, se jugará otra final más: ante Patriotas, este jueves, en el Jaime Morón León.

DIMAYOR confirmó fecha y hora del cotejo.

Fecha y hora del próximo partido de Real Cartagena

Real Cartagena vs Patriotas

Jueves 20 de noviembre, 5:10 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Relato en vivo: Caracol 1170 AM y Primer Tiempo