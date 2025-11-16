Marchas en México: miles de ciudadanos protestan contra la violencia y el crimen organizado

Miles de mexicanos participaron en las protestas contra la violencia causada por el crimen organizado en el país, convocadas por la autodenominada “Generación Z” (menores de 28 años), siguiendo el ejemplo de las manifestaciones organizadas en diversos países del mundo como Nepal o Perú. No obstante, La AFP constató la presencia de personas de diversas edades.

Los manifestantes también protestaron contra la política de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que hace dos semanas fuese asesinado el alcalde Carlos Manzo de Uruapan, Michoacán, de quien se hizo homenaje, al igual que de otras víctimas de la violencia en México.

Manzo ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero. Asistentes a la marcha portaban sombreros como el alcalde; aunque la viuda, Grecia Quiroz, deslindó al “Movimiento del Sombrero” de las protestas.

Pancartas con mensajes como “Todos somos Carlos Manzo” fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global.

El recorrido de la manifestación en la capital, Ciudad de México, inició de forma pacífica en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, estalló en enfrentamientos con la Policía en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, donde vive y despacha la presidenta Sheinbaum.

Algunos manifestantes atacaron con martillos y piedras las vallas dispuestas por las autoridades para proteger la sede del poder ejecutivo de México hasta derribar una parte de ellas.

Policías accionaron extintores para contener a los manifestantes que golpeaban las vallas y también arrojaron granadas de gas lacrimógeno. Unos cientos de jóvenes lanzaron proyectiles a los policías, quienes respondieron desplegando sus escudos ante la ausencia de las vallas. Se contabilizó una veintena de heridos.

“Convocatoria inorgánica y pagada”: presidenta Sheinbaum

Desde el estado de Tabasco, al suroriente de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la marcha de la ‘Generación Z’ prosiga por “la vía pacífica”.

La presidenta denunció: “De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar; siempre por la vía pacífica”.

Previamente, cuestionó los llamados a esta movilización y dijo en su habitual rueda de prensa matutina del jueves pasado que la convocatoria fue “inorgánica” y “pagada”.

Incluso dijo que “es un impulso, promovido desde el extranjero, en contra del gobierno”.

Además, tras la manifestación, la gobernante afirmó que marcharon “muy pocos jóvenes”

Sheinbaum, en el poder desde el 1 de octubre de 2024, mantiene niveles de aprobación superiores al 70% en el primer año de su gestión, pero enfrenta críticas hacia su política de seguridad, debido a asesinatos de alto perfil ocurridos principalmente en el estado de Michoacán.

Al asesinato de Manzo se suma el de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en esa misma región agrícola, ultimado a tiros a finales de octubre.

Bravo había denunciado ser víctima de la extorsión, un delito que Sheinbaum reconoce que no ha podido frenar.