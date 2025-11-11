32 homicidios por día menos en México tras un año de presidencia de Claudia Sheinbaum

MEX4628. CHILPANCINGO (MÉXICO), 07/11/2024.- Un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE), busca información la madrugada de este jueves en la zona donde fueron encontrados los cuerpos de once personas en el municipio de Chilpancingo en el estado de Guerrero (México). Los cuerpos de 11 personas fueron hallados en una camioneta sobre la autopista Del Sol en la ciudad de Chilpancingo, capital del sureño estado mexicano de Guerrero. EFE/José Luis de la Cruz / José Luis de la Cruz ( EFE )

Los homicidios en México cayeron un 37 % en los primeros trece meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con los datos entregados por el Gobierno en la mañana de este martes, 11 de noviembre.

Tras el primer año del sexenio de Sheinbaum, el promedio diario de asesinatos descendió a 54,5 en octubre de 2025 frente a los 86,9 registrados en septiembre del año pasado, en lo que fue el último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Eso implica una reducción de 32 homicidios por día, tal como destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien detalló que el mes pasado fue el octubre con el registro más bajo de homicidios dolosos desde 2016.

Según Figueroa, siete de los 32 estados de México concentran un 51 % de los homicidios en los primeros diez meses del año. Dichos territorios son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, donde tuvo lugar el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan el sábado 1 de noviembre.

Por su parte, la presidenta señaló que esta reducción se debe a la “atención de las causas”, que considera prioritarias para debilitar al crimen organizado, además de reforzar la Guardia Nacional.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio del expresidente López Obrador, líder del mismo partido de la jefa de Estado, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Detenciones e incautación de droga: este es el panorama en México

Desde que Sheinbaum asumió el poder, se registran más de 37 mil detenciones por delitos de alto impacto y casi trescientas toneladas de droga confiscadas, entre ellas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, además de 18.981 armas de fuego, según cifras preliminares del Gobierno mexicano.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desarrolló que “el Ejército y la Marina desmantelaron 1.614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada”, señalando que son dosis de droga que “no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes”.

García Harfuch resaltó algunos resultados de operativos de seguridad, como las detenciones en Tijuana, Baja California, de un responsable de trasiego de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos; y el arresto de Yahir Francisco ‘N’, en el Estado de México, quien era miembro de Cartel de los Beltrán Leyva y contaba con orden de aprehensión en EE.UU.

También subrayó la incautación de 2,5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán, además de diversos operativos en Nayarit y Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chiapas.

A propósito, la presidenta Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad implementada en su gobierno: “¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Son los dos, siempre lo planteamos así“.

La mandataria detalló los ejes que hacen parte de la estrategia: “atención a las causas consolidación de la Guardia Nacional y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que permite realizar detenciones dentro de la ley en nuestro marco jurídico y la coordinación”.