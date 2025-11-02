México entrega más detalles sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, en el oeste de México, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre, contaba con protección federal y municipal desde finales de 2024, la cual había sido reforzada en mayo de este año, informó este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una conferencia de prensa, el titular de la SSPC explicó que la Guardia Nacional (GN) había asignado 14 elementos para la seguridad periférica del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales, en coordinación con policías municipales de su confianza.

“Carlos Manzo, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada, y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal”, detalló el funcionario.

Subrayó que las autoridades mantienen una investigación exhaustiva para esclarecer el ataque ocurrido la noche del sábado, cuando Manzo fue agredido con arma de fuego al salir de un evento público en Uruapan, Michoacán.

Asimismo, confirmó que en el ataque, también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro y aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación en el crimen.

Las autoridades confirmaron que en el lugar de los hechos fue abatido uno de los agresores y dos personas más fueron detenidas, según informó la Fiscalía de Michoacán.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en una región.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.