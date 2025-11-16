Explosión dentro de una casa generó pánico en Bello, Antioquia; 30 viviendas reportaron daños

Bello- Antioquia

En la noche del sábado las autoridades de socorro atendieron una emergencia generada en una vivienda de tres niveles en el barrio Búcaros del municipio de Bello, donde luego de una explosión se generó un incendio en el lugar que por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales.

De inmediato los bomberos de Bello atendieron la emergencia y controlaron las llamas. La onda explosiva afectó unas 30 casas en los vidrios de las ventanas. La causa de este hecho aún es materia de investigación para determinar con certeza qué la ocasionó.

“Una vivienda de tres niveles a la que se le ordenó evacuación inmediata y afectación directa a las dos viviendas circundantes, a las que también les indicamos evacuación preventiva hasta una revisión más profunda”, reportó John Alexander Osorio Osorio, Secretario Gestión del Riesgo de Bello.

Personal de la Comisión Técnica atiende a las personas afectadas y avanza en la evaluación de las viviendas, por lo menos las tres directamente impactadas.