Consejo seguridad Asocapitales: 20 nuevas unidades de UNDEMO y recompensa de $200 millones para evitar atentados

Durante el Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales realizado en Valledupar, alcaldes de 17 ciudades capitales y delegaciones de otros 15 municipios, expusieron sus principales preocupaciones en materia de orden público.

Los mandatarios locales pidieron apoyo al ministerio de Defensa y la Policía Nacional para consolidar una respuesta integral del Estado en los territorios:

-La necesidad de fortalecer la inteligencia para enfrentar el terrorismo.

-Más operatividad contra las organizaciones de crimen organizado.

-La necesidad de aumentar la inversión para la fuerza pública.

-Apoyo para actuar con la fuerza del Estado ante los disturbios violetos.

20 nuevos integrantes de la UNDEMO y recompensa de 200 millones para prevenir atentados

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como presidente de Asocapitales, confirmó que habrán 20 nuevos integrantes de la UNDEMO para actuar ante los disturbios violetos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez ratificó la recompensa de 200 millones por información que permita prevenir atentados terroristas. Y, destacó la firma de un contrato para adquirir capacidades de superioridad aérea para la protección de la soberanía.

En materia de prevención, el jefe de la Defensa señaló la importancia de visibilizar a los cabecillas de los grupos criminales mediante vallas que muestren las recompensas ofrecidas por su captura. También enfatizó la necesidad de identificar, con análisis precisos, los sectores de cada ciudad donde exista mayor probabilidad de acciones terroristas, para anticiparse y neutralizar cualquier amenaza.