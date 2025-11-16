Cayó alias ‘El Harold’, con un revólver en el barrio Puerta de Hierro de Cartagena

Cartagena

En desarrollo de planes contra el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el suroccidente de la ciudad.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia sobre el sector Ferrocarril, del barrio Puerta de Hierro, permitió capturar a un sujeto conocido como ‘el Harold’, de 18 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con dos cartuchos para el mismo sin percutir.

Cabe resaltar, la captura de alias ‘el Harold’, a quien se le sindica de ser uno de los perpetradores, al parecer, de varios hechos criminales en ese sector. El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos criminales.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, han sido capturadas 740 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 635 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.