Netanyahu y Putin conversan sobre “asuntos regionales” de Oriente Próximo

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que el líder del país hebreo sostuvo una conversación vía telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin en la que abordaron “asuntos regionales” en Oriente Próximo, que comprenden el conflicto y las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

De acuerdo con un breve comunicado divulgado por Tel Aviv, la conversación telefónica fue hecha por iniciativa de Putin y “dio continuidad a una serie de conversaciones previas recientes sobre asuntos regionales”.

Es la segunda conversación telefónica que mantienen ambos líderes desde principios de octubre cuando se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

¿Cómo van las cosas entre Israel y Hamás?

En aquella ocasión, Putin recalcó a Netanyahu el apoyo del Kremlin a la solución del conflicto con base al reconocimiento del Estado de Palestina.

Como parte del trato, en las últimas horas, Israel entregó 15 restos de palestinos más. La cuenta va por 330 cadáveres; las autoridades gazatíes solo han podido identificar a 97.

A su vez, esta semana, el país hebreo recibió los restos de uno de los cuatro rehenes restantes por parte de Hamás: van 25 de 28.

Entretanto, Líbano afirmó que denunciará a Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU por haber construido un muro en el sur del país, “haciendo que más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés no sean accesibles”.

Sin embargo, Israel rechazó las acusaciones hechas en primer lugar por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, y alegó que estaba “reforzando la barrera física” a lo largo de la línea de demarcación con su vecino del norte, pero no en territorio libanés.

Netanyahu y Putin: órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional

Pese a que el presidente ruso se encuentra inmerso en su ofensiva contra Ucrania, desde el estallido de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, se ha pronunciado en varias ocasiones contra los bombardeos israelíes.

Sobre ambos líderes pesan órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia y en el de Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad por su ofensiva en Gaza