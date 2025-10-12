Israel reconoce que su ataque a Líbano dejó a un soldado de la ONU herido

El Ejército de Israel admitió que un soldado de la misión de la ONU en el Líbano resultó herido en el ataque al sur del Líbano, que mató al menos a una persona y causó siete heridos.

“Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) operaron para alejar a sospechosos que intentaron restablecer una estructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en la zona de Kfarkela, en el sur del Líbano, mediante una granada”, explicó el coronel Nadav Shoshani, un portavoz del Ejército.

Israel lanzó ayer un ataque aéreo contra maquinaria pesada en la localidad de Msayleh, en el sur del Líbano, que resultó en la muerte de una persona que circulaba por el lugar en el momento del ataque e hirió a otras siete.

Según el Ejército, un soldado de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL) también resultó herido como consecuencia de la explosión de la granada.

“Se revisó el incidente y se reforzaron los procedimientos de distancia de seguridad para ataques cerca de las posiciones de la FINUL”, justificó, aunque insistió en sus operaciones en suelo libanés para actuar “contra el atrincheramiento y la actividad terrorista de Hizbulá, que representan una amenaza para el Estado de Israel”.

El Líbano anunció hoy que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque israelí de ayer.

Segundo ataque con granadas que Israel comete contra soldados de la ONU

En un comunicado, la FINUL explicó que “justo antes del mediodía de ayer,un dron israelí lanzó una granada que explotó cerca de una posición de la FINUL” en la localidad de Kafer Kela, muy próxima a la frontera sur con Israel.

Como consecuencia del ataque, un miembro de las fuerzas de paz resultó “levemente” herido y tuvo que recibir asistencia médica.

Según la fuerza de paz de la ONU, este es el segundo ataque con granadas que Israel comete contra sus efectivos este mes, y denunciaron que constituye “otra grave violación” de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra de 2006 y es la base para el actual alto el fuego, así como “un preocupante desprecio por la seguridad de las fuerzas de paz que cumplen su mandato”.

Así, llaman a que el Ejército israelí detenga los ataques contra o cerca de las fuerzas de paz que trabajan “para reconstruir la estabilidad que tanto Israel como el Líbano se han comprometido a restaurar”.

La FINUL, integrada por unos 10.000 soldados y comandada por Italia, tocará a su fin en diciembre de 2026, después de que el Consejo de Seguridad decidiera renovar su mandato una última vez entre presiones estadounidenses e israelíes para su salida del Líbano.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.