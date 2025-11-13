Francia conmemora diez años de los atentados yihadistas en París que dejaron 132 muertos

This photograph shows flowers and candles at a makeshift memorial at the Place de la Republique in Paris on November 13, 2025, during the anniversary marking a decade since the terror attacks of November 13, 2015 in which 130 civilians were killed. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) / THIBAUD MORITZ

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de la peor serie de atentados yihadistas de su historia, ocurridos durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2015. 132 personas murieron en París y más de 400 resultaron heridas en una sala de conciertos, restaurantes y bares, y cerca del estadio de fútbol más grande del país.

Los homenajes en conmemoración de los atentados son encabezados por el recorrido hecho por el actual presidente, Emmanuel Macron, en los lugares del ataque, entre ellos: el bar La Belle Equipe, donde fallecieron 21 personas, y la sala de conciertos Bataclan, donde fueron asesinados 90 civiles más en medio de un concierto de rock cuando tres yihadistas dispararon indiscriminadamente en un evento al que asistieron 1.500 personas.

Antes de un discurso que dará en la tarde para inaugurar un Jardín del Recuerdo, junto a la Alcaldía de París, Macron escribió en X: “10 años. El dolor permanece. En fraternidad, por las vidas truncadas, los heridos, las familias y los seres queridos, Francia recuerda”.

Dicha inauguración estará precedida por el repique de campanas en la catedral de Notre-Dame y en las iglesias de París.

Los nombres de los 130 fallecidos de esa noche, además de los dos sobrevivientes que no consiguieron superar el trauma y acabaron suicidándose, fueron inscritos en placas conmemorativas en la capital francesa.

Además, hay un proyecto de museo-memorial en curso, que debe abrir sus puertas en 2029 y que albergará alrededor de 500 objetos relacionados con los ataques o sus víctimas, tales como una entrada del concierto del Bataclan, aportados por las familias.

Los atentados en París el 13 de noviembre de 2015

Los ataques comenzaron en las afueras del Estadio de Francia, al norte de París, en donde la selección nacional se enfrentaba con la vigente campeona del mundo, Alemania, ante los ojos del presidente del país en aquel momento: François Hollande.

Se escucharon dos explosiones. Entretanto, se presentaban ataques coordinados contra la población civil en terrazas de restaurantes y cafés, que ocurrieron antes del atentado en Bataclan.

Hollande fue evacuado del estadio y pronunció un discurso televisado desde el Ministerio del Interior en el que habló del “horror” que vivió el país. Días después, declaró a Francia “en guerra” contra los yihadistas y su autoproclamado califato, que se extendía entonces entre Siria e Irak. El estado de emergencia que se declaró horas después de los ataques se extendió por dos años.

Nueve atacantes murieron por disparos de la policía o al activar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos

Fueron los ataques más letales de la década del 2010 en Europa, un periodo en el que se registraron atentados yihadistas en múltiples países. Ese mismo año en Francia, se presentaron dos ataques con un saldo total de 17 muertos en un supermercado y en la redacción del periódico Charlie Hebdo, que advirtieron la presencia de células yihadistas en el territorio.

Una red francesa-belga vinculada al grupo Estado Islámico fue la responsable de los atentados coordinados aquella noche en París. El único miembro con vida de los atacantes, Salah Abdeslam, fue detenido cuatro meses después de los hechos y ahora cumple una condena a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad.

El expresidente Hollande dijo a la AFP que “la democracia siempre gana” y aseguró que “Francia a lo largo de estos años ha podido mantenerse unida y superar todo”.

“El deber de la memoria es precioso”

Sofia Dias, la hija de Manuel Dias, un portugués de 63 años fallecido en la explanada del Estadio de Francia quien fue la primera victima de los atentados, inauguró los homenajes oficiales programados en el décimo aniversario del pero ataque sufrido en Francia desde la Segunda Guerra Mundial

“Diez años después, quisiera saber por qué, quisiera entender, quisiera que cesaran estos ataques. Lamentablemente, somos impotentes. No podemos aceptar estos actos reiterados, este odio hacia nuestro país y nuestra gente. El deber de recordar es precioso”, afirmó Sofia.

Tres atacantes activaron los artefactos explosivos que traían consigo en las afueras del estadio ante la imposibilidad de entrar al recinto.

Por otro lado, Eva, quien no quiso dar su apellido, perdió una pierna tras el ataque al café La Belle Équipe. Desde entonces, ha regresado a numerosas terrazas de la capital, pero “nunca más” da la espalda a la calle.

“Han pasado 10 años. Es parte de mí”, dice Eva, quien estaba fumando en la terraza con tres amigos cuando los yihadistas dispararon contra el restaurante y mataron a 21 personas. Aún recuerda el “silencio aterrador” entre los disparos. Recibió múltiples impactos de bala en el lado izquierdo de su cuerpo, incluido el pie.

A su vez, Lola, la hija de Eric Ouzounian, víctima del atentado en el Bataclan, se negó a asistir al homenaje en París en 2015 y escribió una tribuna en la que criticaba al Estado por las políticas internas que habían creado “zonas de desesperación”.

Agregó que las condiciones de vida en estos barrios, de donde procedían algunos yihadistas, no han mejorado desde entonces y las autoridades siguen “despreciando” a los residentes.