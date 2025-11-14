Dos muertos y un herido deja accidente de tránsito en la vía Calarcá – Cajamarca

Tolima

Las autoridades de tránsito del Tolima confirmaron que en la noche del jueves 13 de noviembre se registró un siniestro en la vía que conecta a Calarcá con el municipio de Cajamarca en el que dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

El hecho en el que se vieron involucrados dos vehículos de carga se presentó a la altura del Túnel Los Venados ubicado en el kilómetro 34 en la vía que conecta al Quindío con el Tolima.

“Se presenta accidente tipo choque con volcamiento entre dos vehículos, uno de ellos tipo camión y el otro vehículo tipo furgón, lamentablemente como consecuencia del accidente nos reportan 2 personas fallecidas y un lesionado”, dijo Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima.

La persona lesionado quedó atrapada dentro de uno de los automotores que se vieron comprometidos en este hecho y que resultaron con volcamiento tras el choque.

Las autoridades de tránsito indicaron que en el lugar del accidente hace presencia las autoridades, equipos contraincendios y ambulancias de la empresa a cargo de este corredor vial.

“Agradecemos brindar esta información a los usuarios viales, con la finalidad que puedan adoptar por tomar vías alternas. Muy importante recordar la importancia de siempre conducir con seguridad vial”, puntualizó Miguel Bermúdez.