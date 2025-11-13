José Antonio Pineda Calderón es el nuevo comandante de los agentes de tránsito de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Movilidad de Ibagué designó a José Antonio Pineda Calderón como nuevo Comandante de Agentes de Tránsito, una persona con una amplia trayectoria.

Pineda Calderón tiene más de 18 años de servicio en la Policía Nacional, el nuevo comandante ha desempeñado funciones en distintos departamentos, como Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Durante los últimos ocho años ha estado vinculado a la Dirección de Tránsito y Transporte, donde ocupó cargos como Jefe Seccional de Tránsito, mostró su compromiso, disciplina y vocación de servicio.

“En mi llegada a este nuevo cargo, quiero que los agentes de tránsito asuman una gran responsabilidad social y mantengan un excelente trato con el ciudadano. Continuaremos fortaleciendo las campañas de seguridad vial y los controles contra la embriaguez”, indicó el nuevo comandante de los agentes de tránsito de Ibagué.