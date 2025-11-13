Incautan material de guerra del Clan del Golfo en Natagaima, Tolima

Tolima

En las últimas horas, personal de la Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en el Tolima. Tras las recientes capturas de sus presuntos cabecillas, las autoridades descubrieron un aparente centro de acopio en la vereda Lusitania de Natagaima, desde donde la organización criminal, al parecer, pretendía coordinar homicidios selectivos y extorsiones para ejercer control territorial.

En el lugar, los uniformados hallaron e incautaron el siguiente material de guerra:

Cuatro fusiles calibre 5.56 mm

1.400 cartuchos calibre 5.56 mm

Ocho uniformes camuflados completos

Ocho bolsos tácticos

Brazaletes alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia, otro nombre con el que suele denominarse al Clan del Golfo

“Con esta incautación se afectan de manera significativa las capacidades armadas y logísticas del denominado Frente Tolima del Clan del Golfo, estructura que al parecer venía generando intimidaciones y extorsiones a comerciantes, transportadores y agricultores de la región”, reveló el coronel Carlos Fuelagán, comandante del Departamento de Policía Tolima.

Recientemente también fueron capturados los principales cabecillas de este grupo armado en la región. Se trata de alias ‘Bladimir’, presunto jefe principal de zona; alias ‘Mauricio’, presunto encargado de las finanzas; y alias ‘Jota’, presunto responsable logístico de la estructura, a quien le fueron incautados una pistola calibre 9 mm, un proveedor y panfletos alusivos al EGC.

“Con estos contundentes golpes, la Policía Nacional en el Tolima desarticula progresivamente la presunta estructura criminal del Clan del Golfo en esta zona del país, evitando su intención de expansión territorial y debilitando sus economías ilícitas”, concluyó Fuelagán.