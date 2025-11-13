Fuerte aguacero generó más de 12 emergencias en Ibagué

Ibagué

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica que se registró en Ibagué durante la noche del miércoles 12 de noviembre ocasionó emergencias en diferentes sectores. Inundaciones y árboles caídos en sectores en los que habitualmente se presentan este tipo de emergencias.

“Entre las más atendidas tenemos siete inundaciones, en sectores como Avenida Primero de Mayo, San Carlos, Millenium 2, Jordán novena etapa, Estancia del Vergel y El Jardín”, manifestó Jean Pineda, director de Bomberos.

Por otro lado, la caída de árboles y ramas, se reportaron en Brisas del Pedregal, la Institución Educativa Exalumnas de la Presentación, en el CAPA y La Gaviota sectores en los que los integrantes de los organismos de socorro atendieron a los afectados.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos hizo un llamado a la comunidad para que tenga precaución cuando este tipo de fenómenos se presenten en la ciudad y reporten cualquier novedad a las líneas 119 y 123, para solicitar la ayuda de los organismos de socorro.