“La tragedia de Armero fue un desplazamiento forzado por desastre”: Defensoría del Pueblo

Tolima

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, catalogó la tragedia de Armero como un desplazamiento forzado por desastres, el anuncio lo hizo durante la entrega del informe Armero 40 años de vulneración de Derechos en el municipio de Honda.

Iris Marín reconoció ante las víctimas que el daño ocasionado no ha sido reparado por el Estado “Hicimos una investigación donde recogimos las voces en encuetas, grupos focales y trabajo con personas sobrevivientes y encontramos varios hallazgos, el primero, el más importante, que el tragedia de Armero fue un desplazamiento forzado por desastre”.

La funcionaria resaltó que el daño ocasionado se ha prolongado durante el tiempo que ha pasado desde que sucedió la tragedia hace 40 años “El daño continua y la reparación no ha sido total, pese a que han existido esfuerzos importantes institucionales”.

Recordó que este episodio llevó a la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “Dio lugar también a dos leyes que crean instrumentos para memoria, restitución de tierras para las personas afectadas y proyectos asociados a las víctimas”.

Retos en el cumplimiento a las víctimas de la tragedia de Armero

Afirmó que se debe reconocer y atender el daño desde una perspectiva de derechos humanos “Una recomendación principal es adoptar una ley que reconozca el desplazamiento forzado por desastres no solo por factores ambientales o climáticos sino en general por desastres”.

Por otra parte, destacó que se deben generar políticas publicas de prevención y terminar las iniciativas que se han venido implementando, pero que no se han cumplido en su totalidad como el registro de propietarios, la búsqueda de los niños que desaparecieron para que haya reunificación familiar y atender los daños ocasionado a las generaciones en proyectos productivos, salud y empleo.

“El 70% de los sobrevivientes de Armero y también sus hijos e hijas, dicen tener afectación en la salud mental, además el 80% dijo no haber tenido ningún tipo de acompañamiento sicosocial”, mencionó.

Hoy tenemos una deuda con Armero: Defensora del Pueblo

Indicó que es una deuda tanto hacia el pasado y el futuro, en el pasado es reconocer los daños y afectaciones que se han producido hasta hoy y que continúan y poderlos reparar “De otra parte hacia el futuro que es establecer unas políticas publicas que fortalezcan la respuesta institucional y que prevengan que situaciones como estas se sigan presentando en otros contextos en nuestro país”.