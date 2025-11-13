“El Estado debe pedirles perdón a las víctimas de Armero”: gobernadora del Tolima

Tolima

En la mañana de este jueves 13 de noviembre se llevaron a cabo los actos protocolarios para instalar oficialmente la jornada conmemorativa de los 40 años de la Tragedia de Armero.

Desde las ruinas del antiguo municipio intervinieron dirigentes del orden local, regional y nacional, entre ellos el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres; la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani; y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

“Después de 40 años el Estado debe pedirles perdón a todas las víctimas, a todos los damnificados de Armero, a todas las personas sobrevivientes. Decirles perdón, perdón, perdón. Perdón si hubo alguna falla del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales”, manifestó Matiz.

La mandataria también le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que se una a este gesto simbólico. “Quiero hacer un llamado para que no solo sea el Gobierno departamental, sino que desde el Gobierno nacional también se haga ese acto de perdón y reconciliación con las víctimas”, enfatizó.

Durante el acto también se hicieron anuncios importantes. La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, reveló que a finales de este mes de noviembre las ruinas de Armero podrían ser declaradas bien de interés cultural.

“Los vestigios de Armero entraron como candidatos a bienes de interés cultural de la Nación. El 27 pasan al Consejo Nacional de Patrimonio y esperamos sean declarados. Después de un año de construir los expedientes para el Plan Especial de Protección, una inversión de $2.000 millones para elaborar los documentos, esperamos que sean declarados bienes de interés cultural”, señaló Kadamani.

Al evento también asistieron víctimas de la tragedia, como la directora de cine Jennifer de la Rosa, creadora del documental Hija del volcán, que narra su historia como sobreviviente y su posterior adopción por una familia española.

“Lo que sabía era que mi padre había muerto en la tragedia, que mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja, y a partir de eso inicié la búsqueda de mis orígenes desde España hasta aquí en Armero (…) Necesitamos el apoyo del ICBF y no el desgaste que yo, como tantas otras personas, hemos sufrido por esta necesidad de saber de dónde venimos”, expresó Jennifer.

Como ella, se estima que más de 500 niños desaparecieron tras la tragedia, fueron adoptados en condiciones irregulares o incluso raptados.