El Corral lanza nueva hamburguesa en conmemoración a su historia y anunció fuerte expansión

Más de cuatro décadas después de abrir su primer restaurante, El Corral celebra su trayectoria en el país con el lanzamiento de Corral Insignia, una línea especial de hamburguesas que rinde homenaje a su historia, su sabor y al vínculo emocional que la marca ha construido con los colombianos desde 1983.

Un ícono de la cultura gastronómica colombiana

Desde su fundación, El Corral ha acompañado a varias generaciones en momentos cotidianos y especiales: una primera cita, una salida con amigos o una celebración en familia. Su propuesta combina ingredientes de alta calidad con recetas tradicionales que se han convertido en parte del orgullo y la identidad gastronómica nacional.

Gracias a esa conexión con el público, la cadena se ha consolidado como una de las marcas más queridas y reconocidas del país. Actualmente, El Corral lidera la categoría de hamburguesas con una participación del 45,1% en ventas, según datos de GIG Latam, y reporta un crecimiento del 13% en octubre de 2025 frente al mismo mes del año anterior.

Una marca con presencia nacional y expansión constante

Con más de 18 millones de consumidores atendidos al año, El Corral cuenta hoy con 219 restaurantes y 15 puntos de servicio a la mesa (Corral Gourmet), además de 5 heladerías con sus icónicas malteadas y una isla de Vaqueros, su línea de perros calientes. Su presencia se extiende a 44 ciudades del país, donde genera más de 3.400 empleos directos.

El plan de crecimiento de la marca continúa. Según Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, El Corral avanza en un proceso de expansión y modernización que contempla más de 30 nuevas aperturas, de las cuales cuatro corresponden al formato Corral Gourmet.

Corral Insignia: el sabor que evoluciona con la historia

Para conmemorar su legado, la marca presenta dos nuevas hamburguesas: Corral Insignia y Todoterreno Insignia, creaciones que elevan el sabor clásico de la marca con ingredientes premium y una propuesta que combina innovación y tradición.

Además, El Corral refuerza su estrategia digital con la expansión de sus canales de venta online, incluyendo e-commerce, call center, kioscos digitales y plataformas de entrega como Rappi y Rappi Turbo, fortaleciendo su presencia en el ecosistema digital.

“El Corral es más que una hamburguesa: hace parte de la historia emocional del país y del orgullo colombiano”, afirmó Pilar Rodríguez, gerente de Mercadeo de Restaurantes Grupo Nutresa.

Una marca que sigue haciendo historia

Con 42 años de presencia en el mercado, El Corral reafirma su compromiso de seguir siendo un referente de sabor, calidad y conexión emocional con sus consumidores. Con Corral Insignia, la marca celebra su pasado, pero también mira hacia el futuro con innovación, expansión y un propósito claro: seguir siendo la hamburguesa favorita de los colombianos.