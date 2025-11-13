Condenan a disidente de las Farc por atentado contra integrantes del Ejército en el Tolima

Tolima

A 10 años y siete meses de prisión fue condenado Gilberto Guejia Díaz, alias ‘Topo’, integrante del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, luego de que el Juzgado Tercero Especializado de Ibagué aprobó el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía General de la Nación.

Guejia Díaz fue el autor material del atentado que sufrieron el teniente coronel Fernando Babativa y tres soldados de su esquema de seguridad en el centro poblado de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, Tolima, el 5 de octubre de 2023.

Los hechos se registraron cuando el teniente coronel Babativa, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en ese año, se encontraba brindando seguridad a la caravana en la que iba la entonces alcaldesa de Rioblanco, Elisabeth Barbosa, junto a funcionarios de la Fundación Arturo Calle.

El grupo se desplazaba hacia el corregimiento de La Herrera para participar en un evento de entrega de estufas ecoeficientes y mejoramiento de viviendas para un resguardo indígena.

“Cuando transitaban por el sector del centro poblado de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, varios sujetos, al notar la presencia de los uniformados, accionaron armas de fuego de largo alcance tipo fusil contra la integridad de los militares. Estos respondieron hiriendo al sujeto conocido como alias ‘Topo’, a quien le hallaron en su poder un fusil y un revólver”, informó el Ejército Nacional.

Alias ‘Topo’ atacó a los soldados por órdenes de alias ‘Capotillo’, cabecilla principal en su momento del frente Ismael Ruiz, y de alias ‘Coco’, quien era cabecilla de comisión y milicias.

Además de su condena a prisión, Guejia Díaz deberá pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.