Alcaldía de Cartagena sanciona a Barra Rebelión Auriverde Norte por dos años sin entrar al estadio

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, con apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación a la barra “Rebelión Auriverde Norte”, a sus líderes y a asistentes al Estadio de Fútbol Jaime Morón, que vandalizaron infraestructura pública y ocasionaron caos y perturbaciones en los alrededores del escenario.

Por ello, el Distrito, a través del Ider, impuso una sanción ejemplar e histórica a la barra Rebelión Auriverde Norte con dos años de expulsión del estadio, por lo que no ingresarán al Jaime Morón en este periodo para asistir a partidos oficiales o amistoso del Real Cartagena.

“Los vándalos deben responder por los destrozos causados en el estadio y a buses de Transcaribe; así como también por las lesiones a los pasajeros de Transcaribe. El fútbol es una fiesta donde debe prevalecer la paz, la convivencia y la armonía, sobre cualquier resultado adverso del equipo de la ciudad: Real Cartagena”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Ningún triunfo o resultado negativo debe ser insumo para vandalizar infraestructura pública, construida y pagada por los impuestos de todos los cartageneros y residentes en la ciudad; ni mucho menos poner en riesgo la integridad física y mental de la ciudadanía, atacando buses de Transcaribe o carros particulares”.

Por ende, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, de la mano con la Policía Metropolitana, no escatimará esfuerzos de investigación judicial para identificar a los vándalos que intentaron invadir la cancha y dañaron infraestructura pública del estadio; y en los alrededores del estadio: atacaron carros y buses de Transcaribe, hiriendo pasajeros, y a personas, con actos de violencia, vandalismo y caos.

“Con respecto a la barra Rebelión Auriverde, de sus líderes y los vándalos que desataron el caos ayer; los videos nos permitirán identificar los que destrozaron el estadio, los buses y causaron las lesiones a la gente”, explicó Dumek Turbay.

Los vándalos y violentos que sean identificados serán denunciados penalmente ante la Fiscalía por delitos como: instigación para delinquir, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, vandalismo, lesiones personales, daño a bienes ajenos, entre otras.

Además, otros asistentes que sean identificados serán sancionados también para ingresar al estadio Jaime Morón por protagonizar el caos vivido en la noche de ayer en el estadio Jaime Morón.

Siete buses de TransCaribe vandalizados y cuatro personas heridas

TransCaribe informó que, en medio de los actos vandálicos y delincuenciales, varios sujetos atacaron con piedras y elementos contundentes a la flota del sistema, lo que generó momentos de pánico y afectación de la integridad, en medio de amenazas la vida de los usuarios y los operadores que iban a bordo de los vehículos.

Siete buses del SITM resultaron vandalizados, con vidrios y puertas rotas, tres adscritos al operador Transambiental y cuatro al operador Sotramac.

También cuatro personas resultaron heridas por los objetos contundentes lanzados a los buses y, poor los vidrios rotos, incluido un operador de uno de los vehículos. Los heridos fueron atendidos por paramédicos en el sitio, y trasladados a centros asistenciales. El herido de mayor gravedad sufrió un traumatismo en la cabeza, y fue remitido al Hospital Universitario, donde está siendo atendido.

TransCaribe interpondrá ante las autoridades correspondientes las acciones legales a las que haya lugar contra las personas que provocaron daños materiales y atentaron contra la integridad de los usuarios y los operadores.