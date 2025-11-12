Piden a los influencers que eviten el morbo en los contenidos sobre la Tragedia de Armero

Tolima

Previo a la conmemoración de los 40 años de la Tragedia de Armero, los familiares de las víctimas y las autoridades del Tolima les pidieron a los influenciadores que muestren respeto por su dolor en los videos que producen sobre el tema.

El alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, quien fue uno de los sobrevivientes de la tragedia, pidió que las visitas a las ruinas de Armero se hagan con respeto y profunda solidaridad con la memoria de las 25.000 víctimas mortales.

“Tenemos que cuidarnos de no convertir Armero en un Armero paranormal. Queremos que Armero sea un centro de capacitación, de historia, de información, pero no un centro paranormal. Todo ese turismo que está buscando ese morbo que no queremos nos está llenando de un enfoque totalmente diferente”, expresó Cuéllar.

El mandatario local se refirió concretamente a una reciente transmisión en vivo en la que participaron el cantante de música popular Luis Alfonso, el influencer Yeferson Cossio y el periodista Daniel Trespalacios, quienes jugaron a la tabla ouija desde las ruinas de Armero.

“Les notifiqué un documento en el que les solicitaba amablemente que bajaran eso de las plataformas, porque íbamos a iniciar unas acciones legales en respeto y prudencia de lo que significó Armero. Y él me dijo que lo iba a bajar”, reveló el alcalde.

Por último, el alcalde destacó el proyecto del Parque Jardín de la Vida, cuya primera fase se inaugurará este jueves 13 de noviembre, y que busca convertir a Armero en un referente de turismo religioso e histórico.