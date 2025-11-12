Mantienen sanción contra William Dau por llamar “nido de ratas” a funcionarios de la Procuraduría

Cartagena

En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción contra el exalcalde de Cartagena, William Dau, por usar términos desobligantes e irrespetuosos hacia los funcionarios del Ministerio Público.

El caso se remonta al 12 de diciembre de 2022, cuando en una sesión de audiencia dentro de un proceso disciplinario, el exmandatario se refirió a los funcionarios de la Procuraduría como un “nido de ratas”.

La Sala de Juzgamiento de la Procuraduría determinó mantener la suspensión e inhabilidad especial por el término de cuatro meses por la incursión en una falta grave a título de dolo.

El Ministerio Público aclaró que al no estar en el ejercicio del cargo, la sanción impuesta se convierte a salarios devengados al momento de cometer la falta, que en su caso es un poco más de 56 millones de pesos.

“William Jorge Dau, en calidad de alcalde de Cartagena de Indias, con su comportamiento incumplió el deber descrito en el numeral 7 del artículo 38 del CGD, correspondiente a “tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”, dice un aparte del fallo de la Procuraduría.