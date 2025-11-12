Fiscalía acusó a la madre y al padrastro de Eileen Paz, niña desaparecida en el Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Bryan Stiven Lozano y Adriana Paz, padrastro y madre de la niña Eileen Paz,, de 2 años, a quien presuntamente desaparecieron el 5 de abril de 2024 en zona rural de Roncesvalles, Tolima.

Un fiscal de la Seccional Tolima acusó a la pareja por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que, al parecer, la madre y el padrastro ocultaron a la menor de edad y luego la reportaron como desaparecida. Sin embargo, elementos materiales probatorios permitieron establecer que la niña habría sido vista con el hombre, con quien salió supuestamente a recoger fríjol el día de los hechos.

El 19 de octubre de 2024, las autoridades hallaron los restos de la menor en una finca cercana al lugar de los hechos. El Grupo de Exhumaciones e Identificación Humana del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó las pruebas de ADN requeridas, que confirmaron que sí se trataba de la niña.

La pareja siempre se negó a revelar la ubicación de la menor. Actualmente, el acusado se encuentra privado de la libertad en la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué, mientras que la madre cumple medida de aseguramiento en su domicilio, en Palmira (Valle del Cauca).