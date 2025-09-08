Demócratas publican carta de cumpleaños de Trump a Epstein, la Casa Blanca dice que es falsa

Demócratas publican carta de cumpleaños de Trump a Epstein

Congresistas demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicaron la supuesta nota de cumpleaños enviada por el presidente Donald Trump a Jeffrey Epstein en 2003.

“Trump habla de un “secreto maravilloso” que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Hagan públicos los archivos!”, piden los legisladores.

Los demócratas del Comité, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

Previamente, el hoy mandatario estadounidense cuestionó la veracidad de dicha comunicación y demandó a The Wall Street Journal por revelar la existencia de ese documento.

La carta entre Trump y Epstein

La carta hace parte de un libro creado por Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein y líder también de su red de trata de personas, como parte de un regalo para su cumpleaños 50 en el que recoge notas de los mejores amigos del pederasta.

La nota, firmada por Trump, simula una conversación entre los dos, dentro de la silueta de un torso femenino.

“Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo”, inicia la comunicación:

Donald: Sí. Lo hay, pero no te diré qué es.

Jeffrey: No lo haré, ya que yo también sé qué es.

Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, lo tenemos, ahora que lo pienso.

Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?

Jeffrey: De hecho, lo tuve claro la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro maravilloso secreto.

Carta firmada por Donald Trump para el delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2003. Ampliar

La Casa Blanca dice que Trump nunca firmó el dibujo

Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata del mensaje.

Le puede interesar: El FBI y el Departamento de Justicia descartan la existencia de la “lista Epstein”

Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.