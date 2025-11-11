Economía personal

Liliana Lozada, nueva Country Leader de DuPont Colombia

En un entorno tradicionalmente liderado por hombres, esta colombiana asume el mando de DuPont Colombia apostando por innovación y liderazgo femenino

DuPont ha estado presente en Colombia durante más de seis décadas, con operaciones en más de 50 países y una red global de innovación con plantas de producción e investigación en sectores claves como la construcción, la impresión, el tratamiento de aguas y la protección personal.

Liliana Lozada será la encargada de liderar los ejes más importantes de DuPont, teniendo el firme compromiso de crear entornos propicios donde más mujeres puedan crecer y liderar con confianza.

“Mi propósito es fortalecer el talento local, conectar a Colombia con la red global de conocimiento de la compañía y seguir impulsando una cultura donde cada persona pueda desarrollarse plenamente. ”, afirma Liliana.

La mayor fortaleza de DuPont es su red global de Investigación y Desarrollo, con 19 centros de innovación y un equipo de científicos y expertos que colaboran entre países. Colombia se beneficia directamente de ese ecosistema, conectando las necesidades locales con soluciones desarrolladas globalmente.

