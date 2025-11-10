Emergencia por falta de abastecimiento de agua continua en Pitalito

Neiva

Ya son diez días los que cumple el municipio de Pitalito por no tener el restablecimiento total del servicio de agua potable, luego que un carro tanque tipo cisterna, al accidentarse, derramara un hidrocarburo sobre el rio que abastece de agua al acueducto de la localidad, que ocasionó el cierre del suministro del líquido a la totalidad de los habitantes del municipio de Pitalito.

Ampliar

Las unidades de Gestión del riesgo con todos los organismos de emergencia actuaron de manera rápida con sus logísticas logrando limpiar el rio y sectores aledaños del hidrocarburo, lo cual permitió comenzar con el suministro paulatino de agua a los habitantes.

Según el alcalde del municipio, Yider Luna, el aire presentado por la falta de agua en la tubería, al retornarla ocasionó el colapso y rompimiento de algunos tubos que han ocasionado el cierre de diferentes sectores de la localidad para poder suministrar el servicio.

Ampliar

Sumado a esto una fuerte borrasca ocasionado por las lluvias provocó que el agua llegara demasiadamente turbia por lo cual también debió suspenderse el suministro, que hoy solo llega al 40% de la Población.

Entre tanto cinco carrotanques se desplazan por diferentes barrios para poder suministrar de agua potable a los diferentes pobladores. Se espera en la presente semana poder superar la emergencia que se presenta en la localidad. Puntualizó el alcalde Luna.