Dos presuntos delincuentes capturados por hurto de cadena de oro a un extranjero en Cartagena

Cartagena

Gracias a la denuncia ciudadana a la línea 123, las patrullas de vigilancia fueron informadas que en el barrio El Carmelo, sobre la calle 15, dos sujetos conocidos como “Brandon y Nando” de 21 y 23 años respectivamente, pretendían empeñar una cadena de oro en una compra y venta del sector. Al ser abordados por las unidades policiales y practicarle un registro a persona se les encontró en su poder un arma de fuego tipo revolver marca cobra con dos cartuchos para el mismo y una cadena de oro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Es de anotar, que presuntamente estos sujetos minutos antes habrían intimidado con un arma de fuego a un ciudadano de nacionalidad extrajera en otro sector de la ciudad, hurtándole dicho elemento el cual estaría valorado en más de 5 millones de pesos.

Gracias al trabajo investigativo de las patrullas de vigilancia, se pudo localizar a la víctima la cual identifico a los sujetos de haber sido los que habrían cometido el hecho, interponiendo la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La prenda de oro incautada, el arma de fuego, la motocicleta (medio eficaz para cometer la conducta delictiva) y los detenidos, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Los capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados por porte ilegal de armas de fuego, hurto y abuso de confianza.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 783 personas y 622 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.