Cayeron ‘El Junior’ y ‘Andresito’ por presunto atraco a clientes de un establecimiento en Cartagena

Cartagena

Uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron capturar a dos presuntos delincuentes que estarían implicados en el hurto a varios comensales de un establecimiento ubicado en el barrio Canapote.

Se trata de alias ‘El Junior’ de 23 años y la aprehensión de un adolescente conocido como ‘Andresito’, quienes ingresaron a un establecimiento comercial en la calle 62 con carrera 16 del mencionado sector, para presuntamente hurtar las pertenencias de varias personas y emprenden la huida en una motocicleta.

Gracias a la activación del plan candado y en simultánea una persecución que se extendió hasta el sector el cielito del barrio La Esperanza fueron interceptados.

Los resultados de esta captura y aprehensión permitieron incautar una motocicleta, la recuperación de dos teléfonos celulares de alta gama y un reloj de una reconocida marca, elementos avaluados en más de $17.000.0000 millones de pesos.

La Policía Nacional a través de un equipo especializado en inteligencia, e investigación judicial, en coordinación de la Fiscalía General de la Nación de la ciudad Heroica, teniendo en cuenta los antecedentes de los detenidos, los señalamientos de la comunidad por las características y el modus operandi, adelantan las investigaciones para determinar si existen vínculos asociados a bandas delincuenciales dedicadas al hurto en diferentes modalidades, así como también la participación de otros sujetos en este hecho.

De igual manera se investiga la ubicación del arma de fuego que utilizaron al momento de cometer los hurtos, y la participación en más hechos cometidos en esta región.

Los elementos recuperados fueron entregados a sus propietarios, quienes realizaron las respectivas denuncias por el delito de hurto, los presuntos delincuentes, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que definan la situación judicial.