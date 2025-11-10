Capturaron a ‘El Yova Orito’, presunto delincuente dedicado al robo de prendas de oro y celulares

Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Metropolitana de Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, por el delito de hurto en el norte de la ciudad.

En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia en el barrio Manga, fue capturado alias ‘El Yoba Orito’, de 18 años de edad, quien habría intimidado con un arma de fuego a dos personas, despojándolos de sus pertenencias, en la avenida Crisanto Luque, del barrio El Bosque.

Las cámaras de seguridad del sitio lograron ver al responsable del hurto, por lo que se dio aviso oportuno a las patrullas de vigilancia, que lograron interceptarlo, hallando en su poder un arma de fuego con cinco cartuchos calibre 38, tres anillos de oro, dos argollas, dos cadenas, una pulsera, además dos celulares de diferentes marcas, valorados en más de 15 millones de pesos.

Es de anotar, que alias ‘El Yoba Orito, natural de Barranquilla, al parecer, se encuentra vinculado a otros casos de hurto en diferentes modalidades en esta capital, lo cual está en manos de la Seccional de Investigación Criminal “SIJIN”.

Las prendas de oro incautados, los celulares, el arma de fuego y el detenido, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 783 personas y 622 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.