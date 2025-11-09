Presidente Petro llama a una “visión común por la humanidad” en la apertura de la Cumbre CELAC–UE

Llegada del presidente Gustavo Petro al Centro de Convenciones del Hotel Estelar en Santa Marta donde ser realiza la IV Cumbre CELAC - UE

Santa Marta

En el marco del inicio oficial de la IV Cumbre CELAC–UE, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los líderes del mundo a enfrentar las crisis globales con una visión compartida que priorice la libertad, la soberanía y la defensa de la democracia.

El mandatario expresó que su expectativa frente a esta Cumbre se relaciona “con la situación por la que atraviesa el mundo en este momento, donde se presentan barbaries incluso aquí mismo en la ciudad, en nuestro mar con población pescadora, pobre, y tanto Europa como América Latina y el Caribe deben constituir una especie de faro democrático de la humanidad”.

Petro añadió que ese faro debe ser “capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie, denunciarla y tratarla para corregirla, no solamente con palabras sino con acciones. Debe ser capaz de defender el concepto de humanidad libre, la soberanía como acaba de afirmar Macron acerca del Caribe y el concepto de multilateralismo, o democracia global, como yo la llamo”.

Le puede interesar: Petro acusa a Trump de mentiroso y denuncia una “barbarie del poder mundial” en el marco de la CELAC

En su intervención, el jefe de Estado también se refirió a los tratados internacionales “de los cuales Colombia es dignataria desde hace décadas, y estos deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, despotismo o criterio de imperio, porque lo que debe regir es una democracia global en el mundo”.

A esta hora, se completa la llegada de los jefes de Estado y representantes de los países convocados, en medio de un amplio dispositivo de seguridad y un despliegue logístico en Santa Marta. Además, la Cumbre inicia con un pagamento indígena liderado por el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada.

Con este encuentro, Colombia busca afianzar su papel como articulador de consensos en la región y escenario clave para promover un nuevo rumbo en las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa.