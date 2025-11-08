‘El Camilo’ y ‘El Joselito’, presuntos atracadores capturados tras persecución en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes presuntamente habían cometido un hurto, en el barrio San Isidro.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, en la transversal 54, permitió capturar a alias ‘el Camilo’ y ‘el Joselito’, ambos, de 22 años, naturales de Cartagena, quienes al parecer, despojaron a un ciudadano de un dinero en efectivo.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola calibre 9 milímetros y la motocicleta donde se movilizaban. Así mismo, fue recuperado la totalidad del dinero hurtado.

A los capturados, les registran anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto y lesiones culposas.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el delito donde se han capturado 5.511 personas, de las cuales 781 han sido por hurto. De igual forma, se han incautado 622 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.