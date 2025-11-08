EE.UU. restablecerá la relación con Bolivia a nivel de embajadores, interrumpida hace 17 años

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (d), posa con el subsecretario de Estado de EE.UU., Chistopher Landau, durante una rueda de prensa, este 8 de noviembre de 2025, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Romano

Estados Unidos y Bolivia restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores después de 17 años, según anunció este sábado el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, tras asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Landau mencionó que en las últimas semanas tuvieron “relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento. Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser”, sostuvo el subsecretario estadounidense.

Landau afirmó que ha sido muy insólito y muy triste que ambos países no hayan tenido embajadores en Washington, la capital estadounidense, ni en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.

“La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil”, consideró el funcionario y expresó su deseo de que se pueda anunciar a los nuevos embajadores.

EE.UU. y Bolivia, dispuestos a reconstruir la relación

También recordó que Paz ha expresado su interés en sostener una buena relación con EE.UU. y que de forma recíproca el país norteamericano también quiere establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia.

A su turno, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense liderada por Landau a su investidura y le pidió transmitir un mensaje de cordialidad y fraternidad al presidente Donald Trump y a todas las instancias de su Gobierno.

Paz destacó que la presencia del subsecretario estadounidense significa un paso más en su intención de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia. Eso significa retomar relaciones con EE.UU., como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos, indicó Paz.

El gobernante boliviano sostuvo que toda relación exterior se establecerá bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano.

“Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano”, agregó.

Acercamiento que preocupa a dos expresidentes

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la Administración de Trump.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU, que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.