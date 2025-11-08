Conozca el TOP 10 de los mejores colegios de Ibagué según resultados Pruebas Saber 11

23 colegios de Ibagué mejoraron en Pruebas Saber 11, ¿cuáles fueron? Ahora 11 son categoría alta (Getty Images / Logo de la Alcaldía de Ibagué)

Ibagué

Según conoció Caracol Radio, este año 6.191 estudiantes de 98 instituciones educativas, oficiales y no oficiales, participaron en la evaluación nacional, dejando a la ciudad por encima del promedio nacional.

El promedio de la Entidad Territorial Certificada Ibagué pasó de 273 a 276 puntos, lo que representa un incremento de tres puntos en un año y una ventaja de 15 puntos por encima de la media nacional que fue de 261.

El análisis de las cifras muestra como las instituciones urbanas subieron en promedio dos puntos y las rurales cerca de siete. Entre las instituciones oficiales con los puntajes más altos se destacan: Santa Teresa de Jesús, Amina Melendro de Pulecio y Liceo Nacional.

TOP 10

Colegio San Bonifacio de las Lanzas promedio 370 puntos.

Colegio Ingles promedio 357 puntos.

Colegio Los Samanes promedio de 339 puntos.

Colegio Francisco Jiménez de Cisneros promedio de 323 puntos.

Colegio Gimnasio Los Robles promedio de 323 puntos.

Colegio María Inmaculada promedio de 318 puntos.

Colegio la Presentación promedio 318 puntos.

Colegio Comfenalco promedio 316 puntos.

Colegio Champañat promedio 313 puntos.

Colegio Adventista promedio 312 puntos.

¿Cómo les fue a los colegios públicos de Ibagué?

Según la Secretaría de Educación de Ibagué, cinco establecimientos registraron mejoras significativas en su puntaje global respecto al año anterior, entre ellas las rurales San Francisco y Ambiental Combeima, y las urbanas Modelia, Antonio Reyes Umaña y Celmira Huertas.

Las áreas de matemáticas e inglés también mostraron progreso, con un punto más que en 2024, consolidando una tendencia sostenida al alza desde 2022, cuando el promedio global era de 267 puntos. En cuatro años, Ibagué ha logrado un crecimiento de 9 puntos, reflejo del compromiso de estudiantes, docentes, directivos y familias.

“Cada punto es un avance importante. Detrás de estos resultados hay esfuerzo, disciplina y una apuesta constante por la calidad educativa que permita el acceso de los estudiantes a la educación superior”, destacó Diego Guzmán, secretario de Educación.