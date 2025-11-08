Cámara de Comercio de Cartagena celebró 10° edición del Foro Jóvenes Generación Emprendedora

Con un lleno total y un ambiente cargado de energía, creatividad y propósito, la Cámara de Comercio de Cartagena celebró la décima edición del Foro Jóvenes Generación Emprendedora, un encuentro que se ha consolidado como el mayor escenario de emprendimiento, inspiración, innovación y networking juvenil en la región Caribe.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena, reunió a cientos de jóvenes emprendedores, empresarios, creadores de contenido, deportistas, artistas y líderes que están redefiniendo la manera de generar valor y competitividad desde el talento, la tecnología y la creatividad.

Una jornada que potenció la innovación, la inteligencia artificial y el emprendimiento joven Bajo el lema “Una generación cada vez más recargada”, el foro combinó charlas magistrales, paneles inspiradores y experiencias tecnológicas que pusieron en el centro el papel de la juventud como motor de transformación social y empresarial.

La jornada inició con una puesta en escena futurista y la conferencia “Inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia para los mercados digitales”, a cargo de Sandra Borda Ferro, gerente de tecnologías de Mercado Libre, quien compartió las tendencias globales que están revolucionando los ecosistemas de negocio.

Posteriormente, jóvenes creadores de contenido y empresarios locales participaron en paneles sobre creatividad, disciplina, resiliencia y monetización digital. Entre ellos destacaron Alberto del Castillo “El Gatales”, Pedro Palacio, Oscar Osorio, gerente comercial de mercadeo del Real Cartagena, así como empresarios locales como Enio Villarroel (Le Terrase Gastro Bar), Dayana Torres (Vueltabajero), Laura Vanesza (Beauty Center), Carlos Suárez (Carly’s Resto Bar), Yade Ramos (Violet Group SAS), Ana Barajas (Pétalo Rosa Shop) y Stephen Guerrero (Startup JEICY), quienes compartieron sus experiencias como jóvenes que han convertido los desafíos en oportunidades.