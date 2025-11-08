“A mí nadie me hace la tarea, nosotros no somos flojos ni somos habladores”: gobernadora del Tolima

Tolima

En medio de un acto en el municipio de El Espinal en el desarrollo del Tour de las obras, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en tono enérgico rechazó los cuestionamientos hechos en redes sociales por parte de la representante a la Cámara, Martha Alfonso quien manifestó que “Gestión del Gobierno Nacional presente en el Tolima, a una gobernadora que dice que el Gobierno Nacional abandonó al Tolima y que no invierte y sobre todo el doctor Carillo haciéndole la tarea la gobernadora del Tolima”, al referirse a la entrega de maquinaria y vehículos de la UNGRD al departamento.

“A mí nadie me hace la tarea, nosotros no somos flojos ni somos habladores, ni necesitamos que nadie nos haga la tarea; nosotros mismos la hacemos con compromiso y con trabajo permanente hacemos nuestras tareas”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al responder a sus críticos.

La mandataria de los tolimenses, como lo hizo durante el evento de entrega de la maquinaria, no ahorró calificativos para Carlos Carrillo “Quiero darle, desde aquí desde El Espinal, infinitas gracias al doctor Carrillo, quien nos ayudó entregando en Ibagué una inversión de $10 mil millones en maquinaria amarilla para nuestra gente campesina y para la gente necesitada de este departamento del Tolima. doctor Carrillo, gracias, mil gracias”.

A la vez manifestó que “A todo señor, todo honor, así a algunos les pique, les rasque, les duela que se trabaje en equipo por el bien de los tolimenses; sin importar ideologías sin importar partidos políticos sin importar cálculos electorales. Algunos quisieran vernos como perros y gatos peleando, pero sin trabajar, ni traer soluciones”.

“Líbranos, señor, de los habladores”: Matiz a Martha Alfonso

La mandataria de los tolimenses insistir en defender la gestión hecha ante el Gobierno Nacional “Líbranos, señor, de los habladores que prefieren que las soluciones no lleguen y la gente se quede en ruinas antes que tender puentes para trabajar y para solucionar; por eso, es que hoy, desde aquí desde El Espinal, le digo: gracias doctor Carrillo, gracias doctor Rafael de la UNGR y gracias también al Gobierno Nacional porque la gallardía de trabajar juntos es el deber de las entidades nacionales y de las entidades territoriales”.

La gobernadora del Tolima reconoce inversión del Gobierno Nacional

La jefe de la Administración Seccional reiteró que no tiene inconvenientes a la hora de reconocer las inversiones que se hacen en el Tolima. “Este país está cansado, está cansado del veneno y de la violencia política que algunos quieren generar, precisamente, hoy que estamos conmemorando 40 años de la toma al Palacio de Justicia”, detalló.

Finalmente, replicó que esa es la paz real que quieren los colombianos y que, por tal razón, reconoce en todos los escenarios estos gestos de grandeza.